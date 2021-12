USR va ataca la Curtea Constituționala hotararea de numire a lui Alexandru Stanescu in comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), deoarece aceasta este o persoana care nu are nicio legatura cu domeniul energiei și nici nu indeplinește condițiile prevazute de lege. „Noua majoritate parlamentara a facut astazi o mare greșeala votandu-l pe Alexandru Stanescu membru in comitetul de reglementare al ANRE. Au transformat ANRE intr-o afacere de familie, pentru ca știm cu toții ca domnul Stanescu este fratele secretarului general al PSD, Paul Stanescu.…