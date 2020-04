Uniunea Salvati Romania precizeaza ca judecatorii Curtii Constitutionale amana sa se pronunte in privinta proiectului de lege de desfiintare a pensiilor speciale si ca sesizarea "a fost impinsa" pentru data de 6 mai, in contextul starii de urgenta.



"Cu chiu, cu vai, de abia in ianuarie 2020, Parlamentul a votat un proiect de lege de desfiintare a pensiilor speciale, dar nu inainte ca PSD si PNL sa accepte introducerea in text a unor prevederi cu mari sanse sa fie contrare Constitutiei. Previzibil, Avocatul Poporului si Inalta Curtea de Casatie si Justitie au atacat imediat proiectul…