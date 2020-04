Stiri pe aceeasi tema

- USR a transmis, marti seara, ca implicarea cadrelor Ministerului de Interne in distribuirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte este ”inoportuna si imprudenta” si contravine masurilor de distantare sociala.”Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea…

- "Asa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti…

- Sfanta Lumina va fi impartita cu ajutorul MAI Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa împarta credincioșilor Lumina Sfânta în seara Învierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat, cu puțin timp în urma, ca pâinea binecuvântata…

- MAI vine in sprijinul credinciosilor Ministrul de Interne, Marcel Vela. Foto: Arhiva Ministerul Afacerilor Interne vine în sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi în noaptea de Paste. "Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- Dupa ce a anunțat carantina totala in Romania, Klaus Iohannis si-a schimbat, miercuri dimineata, fotografia de coperta a paginii de Facebook, folosind hashtagul #stațiacasa.De asemenea, Klaus Iohannis va susține, miercuri, o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor…

- Cateva sute de sindicaliști din Poliție au ieșit la protest in fața sediului Ministerului de Interne. Ministrul de Interne, Marcel Vela, acuza ca aceștia fac jocuri politice și susține ca nu toți sindicaliștii din poliție sunt de acord cu ceea ce fac liderii sindicali. Vela le transmite ca in loc…