Uniunea Salvati Romania (USR) considera ca noile declaratii ale prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, demonstreaza ca sefii Jandarmeriei "ascund adevarul" cu privire la decidentii care au dat ordinele in seara de 10 august.



"Noile declaratii ale prefectului Speranta Cliseru care trebuia sa fie audiata astazi, alaturi de comandantul Laurentiu Cazan, in Comisia de aparare din Senat demonstreaza ca sefii Jandarmeriei ascund adevarul cu privire la decidentii care au dat ordinele in seara de 10 august. (...) Prefectul a sustinut astazi ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor…