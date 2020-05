Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ.



"In loc sa sustina desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, unii sunt preocupati sa impuna mai repede noi sefi acolo. Ii solicit premierului Ludovic Orban sa se tina de cuvant si sa desfiinteze aceasta sectie prin ordonanta de urgenta. Tema a fost arhidezbatuta in spatiul public, nu ia prin surprindere…