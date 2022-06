Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna și-a anunțat sambata susținerea pentru candidatura lui Catalin Drula la președinția USR, intr-un mesaj postat pe Facebook . Acest anunț a atras duminica un raspuns din partea cantarețului Tudor Chirila, implicat des in acțiuni civice și proteste politice, care i-a reproșat ca nu a renunțat…

- Fostul lider al USR, Dacian Ciolos urmeaza sa isi anunte in perioada urmatoare demisia din partid, au precizat surse din interiorul formatiunii pentru News.ro. Alaturi de acesta vor mai demisiona si cativa apropiati ai lui, cel mai probabil europarlamentari. Dacian Ciolos si-a dat demisia de la sefia…

- ”Ce ne-am angajat noi este ca spre sfarsitul anului sau chiar in toamna sa reanalizam masurile pecare le-am luat in aceasta primavara si sa vedem cum le putem continua si dupa aprilie 2023”, a spus consilierul premierul. George Agafitei a precizat ca este posibil va Guvernul sa vina cu un nou pachet…

- Presedintele USR Catalin Drula a reafirmat dumnica, la emisiunea Insider Politic difuzata la Prima TV, sustinerea USR pentru fostul judecator Cristi Danilet pentru un post de judecator la Curtea Constitutionala. El considera ca PNL si PSD ar putea sa sustina acelasi candidat. Fii la curent…

- Razvan Burleanu este singurul candidat pentru un nou mandat la alegerile pentru sefia Federației Romane de Fotbal. Razvan Burleanu a fost ales prima data in functia de presedinte al FRF in 2014, la varsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu,…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a depus candidatura la șefia PNL și a anunțat un obiectiv colosal pentru partidul care efectiv se prabușește in sondaje. Ciuca spune ca PNL poate deveni cel mai votat partid din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- PNL da in clocot, iar liberalii se impart deja in tabere. Cei care il susțin pe Florin Cițu sau cei care considera ca viitorul partidului trebuie decis de nimeni altul decat Nicolae Ciuca, care a afirmat ca nu a decis inca daca va candida la șefia partidului intrucat nu are vechimea necesara, insa acest…

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, au declarat pentru G4media.ro surse din partid. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții…