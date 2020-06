Stiri pe aceeasi tema

- USR se abtine de la votul pe Strategia Nationala de Aparare a Tarii, in plenul Parlamentului, apreciind ca aceasta nu trateaza coruptia ca pe o prioritate a statului roman. „Dupa o perioada in care atentia a fost orientata catre alte directii, pentru statul roman, lupta impotriva coruptiei trebuie sa…

- USR se abtine de la votul pe Strategia Nationala de Aparare a Tarii, in plenul Parlamentului, apreciind ca aceasta nu trateaza coruptia ca pe o prioritate a statului roman."Dupa o perioada in care atentia a fost orientata catre alte directii, pentru statul roman, lupta impotriva coruptiei…

- Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, avizata de CSAT pe 27 mai, a fost inaintata Parlamentului pentru dezbatere si aprobare. Conform Radio Europa Libera, in document se vorbește pentru prima data despre „comportamentul agresiv al Federației Ruse” și despre „acțiunile…

- "In mod inexplicabil, in Strategia Nationala de Aparare a Tarii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, coruptia devine un fenomen secundar. E ca si cum odata cu disparitia lui Liviu Dragnea din prim-plan, toate problemele s-au rezolvat. Nu s-au rezolvat. Simplul fapt ca acum la putere…

- Liderul USR Dan Barna a scris, pe Facebook, ca in Strategia Naționala de Aparare a Țarii, trimisa Parlamentului spre aprobare, corupția devine un fenomen secundar. "E ca și cum o data cu dispariția lui Liviu Dragnea din prim-plan toate problemele s-au rezolvat", susține deputatul, care spune ca USR…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca, in Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, ”coruptia devine un fenomen secundar”. ”E ca si cum odata cu disparitia lui Liviu Dragnea din prim-plan toate problemele s-au rezolvat”, a transmis, joi, Dan Barna…

- Uniunea Salvati Romania nu va vota Strategia Nationala de Aparare in forma actuala, anunta presedintele USR, Dan Barna, care mentioneaza ca lupta anticoruptie trebuie sa ramana o prioritate a statului roman. "In mod inexplicabil, in Strategia Nationala de Aparare a Tarii, elaborata de…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), condus de presedintele Klaus Iohannis, se reuneste, miercuri, urmand a fi discutate Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, Programul privind inzestrarea Armatei, dar si disponibilul de forte pentru participarea la misiuni si operatii…