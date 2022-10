USR a facut scut in jurul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care este și președintele filialei Timiș a partidului, in scandalul bani pentru presa. Va reamintim ca, miercuri, PRESSALERT.ro a publicat o inregistrare in care Fritz ii spune directorului de la Piețe SA, Liviu Cocean, ca ” nu e OK sa faceți contracte cu presa fara sa […] Articolul USR, scut in jurul lui Dominic Fritz in scandalul scandalului controlului contractelor din bani publici catre presa. Reacțiile parlamentarilor de Timiș ai partidului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .