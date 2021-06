Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului USR PLUS, Radu Mihail, a anuntat, miercuri, ca grupul va fi redenumit Uniunea Salvati Romania, in urma fuziunii prin absorbtie a USR cu PLUS, decisa de instanta. „Alianta USR PLUS a devenit Partidul USR PLUS si va rog sa luati la cunostinta de schimbarea denumirii grupului parlamentar…

- Liderul senatorilor PSD, Lucian Romașcanu, a atenționat conducerea Senatului ca legislativul are o cota extrem de redusa in increderea romanilor și ca scandalurile generate de Diana Șoșoaca vor duce Parlamentul „sub cota de ingheț” in sondaje. „Suntem, cum a spus și doamna președinte Dragu, suntem…

- Reprezentanții AUR anunța ca i-au primit in partidul lor pe doi dintre fondatorii USR, respectiv pe Raluca Amariei, fost vicepresedinte USR la nivel national si fost lider al filialei judetene Sibiu a USR, și pe Dan Radulescu, fost deputat USR, membru fondator și președinte al filialei județene…

- Potrivit Alinei Gorghiu, conducerea PNL a decis ca votul sa fie deschis pentru in orice speta similara, „astfel incat justitia sa isi poata desfasura procedurile”.Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat ca programul zilei de miercuri "va fi confirmat in Biroul permanent de marti".Presedintele…

- Situația de la Ministerul Sanatații este privita cu ingrijorare, susține președintele PNL, Ludovic Orban, dar Alianța USR – PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Liderul PNL a declarat luni, dupa ședința coaliției, ca liberalii privesc „extrem…

- Liderul grupului parlamentar AUR , senatorul Claudiu Tarziu, a declarat luni ca niciun document programatic al formatiunii pe care o reprezinta nu arata ca AUR este un partid neo-fascist si antisemit, asa cum este acuzat “de la cel mai inalt nivel”, mentionand ca este extrem de grav sa fie vehiculate…

- Seful grupului parlamentar PNL din Camera Deputatilor, Gabriel Andronache, a acuzat luni, in sedinta de plen, incalcarea regulamentului in privinta proiectului de desfiintare a Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie, in conditiile in care introducerea acestuia pe ordinea de…

- Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a declarat duminica, la Antena 3, legat de o eventuala remaniere a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, ca o astfel de propunere ar trebui sa vina, daca este cazul, de la formațiunea care-l susține, anume Alianța USR PLUS. „Nu s-a pus problema schimbarii…