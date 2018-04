Uniunea Salvati Romania (USR) saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Nu era niciun dubiu ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Tudorel Toader, bazandu-se atat pe avizul si explicatiile specialistilor CSM, cat si pe rezultatele dovedite ale DNA in lupta anticoruptie, de cand Laura Codruta Kovesi a preluat conducerea institutiei. Este decizia corecta si fireasca, mai ales in contextul asaltului asupra justitiei lansat in ultimul an…