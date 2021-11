Aceasta a fost ”mutarea nebuna” pe care USR-ul i-o pregatise lui Klaus Iohannis. Numai ca oamenii președintelui din sistem au reușit sa afle fie și in ultima clipa, ”marele anunț” pe care Stelian Ion urma sa il faca, dandu-i astfel direct ”mat” șefului statului. Pentru ca, da, schimbarea ”cu japca” a fostului ministru al Justiției, […] The post USR, șah la Iohannis! Kovesi, procuror general! first appeared on Ziarul National .