Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR spune ca formațiunea pe care o conduce nu va merge cu o propunere de premier, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. El susține in continuare ca principala miza a USR o reprezinta declanșarea alegerilor anticipate. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate…

- Liderul USR Dan Barna anunța ca USR nu va merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate pentru Guvernare sunt cei de la PSD, iar Iohannis a respins din start varianta unei propuneri de premier PSD.Citește și: LOVITURA pentru PNL in cea mai…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a criticat, marti, faptul ca Guvernul Orban a intrat in sedinta cu 24 de proiecte de Ordonanta de Urgenta, in conditiile in care exista riscul ca aceasta sa fie ultima sedinta de Guvern, iar, dupa adoptarea motiunii, Executivul sa fie interimar si sa nu…

- „Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", explica Dacian Ciolos.…

- Liderul USR, Dan Barna, s-a intalnit, ieri, cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, șeful statului a discutat cu președintele USR pe trei subiecte importante: modificarea legislației electorale, oportunitatea organizarii alegerilor parlamentare anticipate …

- Guvernul isi asuma saptamana aceasta raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru la doi ani in ce privește școlarizarea pentru INM. Assumarea raspunderii a fost unul…

- Dacian Cioloș a declarat duminica seara, la Digi 24, ca susținatorii alianței USR-PLUS și ai lui Dan Barna au influențat în mod decisiv rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. El a adaugat ca alegerile parlamentare anticipate ar trebui sa devina un subiect serios pentru…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, joi, cu ocazia mitingului electoral USR - PLUS din capitala, ca mobilizarea oamenilor va face diferenta la alegerile prezidentiale de duminica, el subliniind ca Dan Barna trebuie sa ajunga in turul al doilea al scrutinului pentru postul de la Palatul…