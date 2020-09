Stiri pe aceeasi tema

- "Inca odata PSD a aratat ca este dusmamul Romaniei. Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o. Sa votezi, in conditiile unei contractii economice majorari de 6,7- din PIB ara existenta niciunul venit suplimentar demonstreaza ca PSD este inamicul…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca rectificarea bugetara adoptata marti cu „modificari toxice” introduse de PSD-ALDE arunca Romania „intr-o noua criza economica” si va insemna fie taxe mai mari ori mai multe pe munca, fie „imprumuturi impovaratoare”, deficit si inflatie, se arata intr-un comunicat USR,…

- ”Nu lasam PSD sa arunce Romania in aer. Ceea ce a facut PSD astazi in Parlament este clar un act de agresiune la stabilitatea economica a Romaniei. Nu-i vom lasa sa arunce tara in aer. Este garantia pe care o dam tuturor romanilor. Au aruncat tara in criza din 2009 cu o actiune similara. Nu-i vom lasa…

- Anunțul a fost facut de Ludovic Orban care spune ca și legea care modifica rectificarea bugetara prin care pensiile cresc cu 40% va fi atacata la CCR, deoarece nu este prevazuta nici sursa de finanțare. „Bugetul nu-și mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor in momentul de fața. In urma zilei…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- USR a transmis, miercuri seara, ca ”PSD arunca in haos bugetul Romaniei prin modificarile aduse la rectificarea bugetara”, iar doua dintre modificari - majorarea pensiilor cu 40% in loc de 14% si plafonarea imprumuturilor Romaniei de la 44% la 40% - destabilizeaza complet bugetul tarii.”USR…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca actuala guvernare PNL va arunca Romania intr-o noua criza economica. Ioan Stan a ținut sa prezinte cifrele pe care Guvernul PNL vrea sa le ascunda romanilor. „Daca romanii ar cunoaște aceste cifre, ar vedea cat se poate de clar ...

- Ludovic Orban a declarat ca scaderea Produsul Intern Brut a fost provocata de criza sanitara.Premierul Ludovic Orban a mai spus ca in Parlament e un dezmat in privinta majorarii cheltuielilor bugetare. „Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate acestea, guvernul va crește pensiile cu un…