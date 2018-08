Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a anuntat pe Facebook, ca a strans semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice". Acesta spune ca este o initiativa "generoasa si laudabila" si "nu oricine poate sa acceada intr-o functie publica".

- Primarul PSD din orasul Pucioasa, judetul Dambovita, a semnat petitia USR pentru modificarea Constitutiei "Fara penali in functii publice". "Organizatia Dambovita este o organizatie libera. Ceea ce se intampla la nivelul partidului ma depaseste. Imi doresc o Romanie curata si pentru asta am luptat.…

- Membri USR Timiș nu se lasa, in urma razboiului cu primarul Timișoarei Nicolae Robu pe tema strangerii de semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. Senatorul Nicu Falcoi, care l-a invitat pe primarul Timișoarei, duminica, pe str. Alba Iulia, sa semneze pentru campanie, a declarat,…

- USR a sustinut marti o conferinta de presa in care a proiectat imagini in care acuza ca Politia Locala si Jandarmeria impiedica strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice", care are drept scop revizuirea Constitutiei in acest sens, scrie news.ro."In…