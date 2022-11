Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana va ridica MCV pentru Romania, titreaza Europa FM, citand surse din cadrul Comisiei Europene. Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost impus Romaniei inca de la aderare, in anul 2007. Surse din cadrul CE au explicat pentru Europa FM ca Romania a indeplinit cu succes cerințele…

In Colegiul Comisarilor se discuta despre ultimul raport MCV, care vizeaza Romania. Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.

Premierul Nicolae Ciuca saluta invitația lansata de Comisia Europeana, care precizeaza ca Romania indeplinește toate condițiile și invita țara noastra sa adere la spațiul Schengen.

Romania spera sa trimita a doua cerere de plata catre Comisia Europeana, pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, pana pe 15 noiembrie, insa termenul va fi, probabil, depașit din nou.

Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Romania va trece printr-o criza economica, lucru pe care il stie intreaga clasa politica, dar reprezentantilor puterii "nu le pasa" si, in loc sa reduca politica fiscala, acestia "se mufeaza la banul public", anunța Agerpres.

Fostul ministrul USR al Transporturilor, Catalin Drula, i-a spus marți actualului ministru, Sorin Grindeanu (PSD), ca in perioada in care era in opoziție „i-a rupt fașul".

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, a vorbit despre masurile drastice de reducere a consumului de energie. Acesta considera ca nu tot ce vine de la Bruxelles trebuie pus in practica, in Romania, anunța bugetul.ro.

Purtatorul de cuvant Dan Carbunaru a declarat miercuri, cu privire la recomandarea europeana cu privire la reducerea consumului la energie cu 15%, ca face parte dintr-o lista de soluții pe care decidenții le analizeaza la nivel european. Una dintre soluții, precum plafonarea prețului gazelor, este…