USR punctează la imagine! Un parlamentar explică de ce DEMISIA e absolut gratuită Deputatul Adriana Saftoiu susține ca gestul parlamentarilor USR de a-și da demisia pentru a nu primi pensii speciale este o mișcare doar pentru imagine pentru ca pensia speciala nu o poți primi daca o soliciți. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune Iata argumentarea deputatului Adriana Saftoiu: ”Ca imagine poate sa dea bine, dar in realitate nu e nevoie de nici o demisie ca sa nu primesti pensia speciala. Ca sa o primesti trebuie sa o ceri. Nu o ceri, nu o primesti. E un act de voința, nimeni nu te obliga sa o primesti. Plus ca demisii date in ultimele zile de mandat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

