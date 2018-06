Stiri pe aceeasi tema

- Un flash mob organizat in fata guvernului a avut loc vineri. Activistii Greenpeace cer includerea Rosia Montana in UNESCO. Mai multi activisti Greenpeace au organizat un scurt protest in fata guvernului pentru Rosia Montana. Imbracati in tricouri cu sigla organizatiei, activistii aveau in maini saci…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu acuza actuala putere ca pune mai presus lobby-ul decat binele romanilor. Totul in contextul planului guvernului de a scoate Rosia Montana din Patrimoniul UNESCO."Ca si cum nu era suficient ca in Parlamentul Romaniei era adoptata Legea Fondului NeSuveran De Investitii…

- ​ Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, considera ca solicitarea Guvernului de stopare a dosarului prin care Rosia Montana poate deveni un sit protejat in patrimoniul UNESCO este "un atac iresponsabil la comorile romanesti" si anunta ca ministrul George…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu a declarat ca social-democrații, „prin Guvernul PSDragnea”, au depus o cerere de stopare a dosarului prin care Roșia Montana sa poata deveni un sit protejat in patrimoniu UNESCO, fiind astfel „un atac iresponsabil la comorile romanești”.

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare...

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial.

- Activiștii Salvați Roșia Montana cheama din nou cetațenii la proteste, pentru apararea Roșiei Montane, dupa ce Guvernul Romaniei a blocat procedura de includere a Roșiei Montane in lista siturilor UNESCO. Printr-o acțiune fara precedent la nivel diplomatic internațional, Guvernul roman a blocat procedura…

