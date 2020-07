USR: Propunere legislativă pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta în două zile Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cat mai multor alegatori sa voteze, in contextul crizei pandemice.



Conform initiativei USR, alegerile ar urma sa aiba loc sambata, 26 septembrie, si duminica, 27 septembrie, votarea urmand sa inceapa la ora 7,00 si sa se incheie la 21,00.



"Avem nevoie de toate aceste lucruri cat mai curand pentru un vot in siguranta pe 27 septembrie. Sunt lucruri pe care si le doresc si romanii, asa cum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

