USR propune un Pact naţional pentru vaccinare care prevede sancțiuni pentru medicii care promovează mesaje antivaccinare In programul de guvernare propus de USR, partidul propune un „Pact național de vaccinare” care prevede intreruperea contractului de munca pentru refuzul utilizarii certificatului sanitar pentru angajații care lucreaza cu publicul, dar și sancțiuni pentru medicii care raspandesc in spațiul public mesaje antivaccinare, potrivit Hotnews. Planul de guvernare propus de USR conține 54 de pagini, iar in document sunt prezentate mai multe soluții, dar și masuri pentru a depași criza sanitara, dar și pentru a stopa criza prețurilor la energie. In ceea ce privește depașirea crizei sanitare USR propune printre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

