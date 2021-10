In programul de guvernare propus de USR se arata ca politicile climatice europene (Green Deal) care au dus la dublarea pretului certificatelor de carbon si la reducerea productiei electrice pe baza de carbune, dar si scaderea productiei autohtone de gaze naturale din cauza „lipsei de investitii generate de haosul si instabilitatea legislativa” au influentat pretul energiei electrice si al gazelor naturale. In acest context USR propune reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie electrica si gaze naturale pentru consumatorii casnici si non-casnici si eliminarea accizei pentru energie electrica.…