USR propune Parlamentului o declarație de condamnare a încălcării drepturilor omului în Belarus Parlamentarii USR au propus, luni, un proiect de declarație comuna a celor doua camere ale Parlamentului cu privire la încalcarea drepturilor fundamentale ale omului în Belarus. Declarația vine în contextul înmulțirii protestelor pro-democrație, în urma suspiciunilor privind fraudarea alegerilor prezidențiale și a violențelor cu care autoritațile au raspuns manifestațiilor din ultima perioada.

USR spune, într-un comunicat de presa, ca, prin adoptarea unei astfel de declaratii, România s-ar alatura statelor aliate si partenere si institutiilor europene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii USR au propus, luni, un proiect de declaratie comuna a celor doua Camere ale Legislativului cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale ale omului in Belarus, arata un comunicat de presa al partidului. Declaratia vine in contextul inmultirii protestelor pro-democratie din partea…

- Parlamentarii USR au propus, luni, un proiect de declarație comuna a celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la incalcarea drepoturilor fundamentale ale omului in Belarus. „Declaratia vine in...

- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali în funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de români.Înainte cu doua zile de terminarea sesiunii extraordinare, inițiativa cetațeneasca „Fara…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. "Propunerea mea e sa facem o lege buna pentru Romania. Staff-ul comisiei a stat pana la 4 dimineata pentru ca nu…

- Adrian Solomon și Irinel Ioan Stativa, cei doi deputați care au facut scandal la șaormeria Dristor din Centrul Vechi, sunt colegi de partid in PSD și in Comisia de munca din Camera Deputaților. Adrian Solomon este deputat PSD, presedinte al comisiei de munca din Camera Deputatilor. De-a lungul mandatelor…

- Parlamentarii USR Dan Barna, Ionuț Moșteanu și George Dirca au acuzat joi, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, procedura de impozitare a pensiilor de serviciu ale parlamentarilor.Legea de impozitare a pensiilor speciale, inclusiv a parlamentarilor, a fost adoptata miercuri…

- USR acuza lipsa unui plan coerent al autoritatilor romane in ceea ce priveste gestionarea situatiei celor care merg sa munceasca in strainatate, reprezentantii Uniunii sustinand ca reteaua de atasati pe probleme de munca pe care Romania o are in alte tari este "jenant de subdimensionata”. Senatorul…