Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Marius Budai, a scris pe contul sau de Facebook ca unul dintre motivele asa-zisului „atac enorm impotriva Romanie“ ar fi „gestionarea si directionarea bugetului UE catre zone prestabilite“, „in niciun caz Romania“, iar cine sta in spatele acestui atac vrea un guvern de „coloratura tehnocrata“.

- Deputatul PMP Catalin Cristache i-a cerut, sambata, președintelui Klaus Iohannis sa convoace urgent CSAT pentru a se lamuri situatia si pentru a se vedea in ce forma au actionat institutiile statului pentru preintampinarea violentelor din 10 august, informeaza mediafax. ”Presedintele Klaus…

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- "Presedintele Jean-Claude Juncker s-a intalnit astazi cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila. La intrevedere au participat si Prim-vicepresedintele Timmermans si comisarul european Cretu. Discutiile intre presedintele Juncker si doamna Dancila s-au axat pe pregatirile pentru preluarea presedintiei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, la Bruxelles, o intrevedere cu comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, care a acceptat invitatia adresata de premierul roman de a efectua, cat de curand, o vizita in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit…

- 2019, moment de aniversare a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-chineze Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ul formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala și…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- Cei doi oficiali au evocat importanta istorica a anului 1918 atat pentru Romania, cat si pentru Republica Lituania, in contextul in care, in 2018, ambele state celebreaza Centenarul."Seful Executivului roman si presedintele Parlamentului lituanian si-au exprimat satisfactia pentru consistenta…