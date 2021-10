Stiri pe aceeasi tema

- Comitet Politic USR pentru aprobarea programului de guvernare și a echipei Dacian Ciolos Foto: gov.ro. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, intentioneaza sa depuna, luni, în parlament, programul de guvernare si lista unui guvern monocolor USR, pentru care va cere votul de…

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar trebui…

- Comitetul Politic al USR se reuneste duminica, la ora 18,00, pentru analiza si aprobarea programului de guvernare si a echipei guvernamentale. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri. Dacian Cioloș a cerut, in mai multe randuri,…

- Dacian Cioloș va merge luni in Parlament sa prezinte programul de guvernare USR și lista de miniștri pentru care va cere votul de investitura, anunța USR vineri, intr-un comunicat. Negocierile cu PNL și UDMR au eșuat inainte de a incepe, dupa ce liderii celor doua formațiuni, Florin Cițu și Kelemen…

- Dacian Cioloș, președintele USR, a dezmințit, joi seara, la TVR 1 informația potrivit careia ar exista o lista de miniștri formata doar din membrii USR. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a mai spus ca la sfarșitul saptamanii, partidul pe care il conduce va lua o decizie, dupa ce se vor pronunța și…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș susține ca USR va prezenta un Guvern in Parlament și daca formațiunea va ajunge la un acord cu PNL și UDMR, și daca nu. Comitetul Politic al USR, care va analiza programul și...

- Biroul National al USR s-a reunit dupa prima intalnire a premierului desemnat, Dacian Cioloș, cu liderii PNL, UDMR și al minoritaților naționale. Discuțiile in vederea formarii unei majoritați nu s-au incheiat cu o concluzie, o noua intalnire urmand sa aiba loc vineri. Dacian Cioloș, o noua intalnire,…

- Dupa 25 septembrie, PNL va fi mai puternic și va putea invinge PSD in alegerile din 2024, a declarat premierul Florin Cițu. El s-a declarat convins ca va caștiga președinția partidului la alegerile de sambata, cu susținerea a 40 de filiale. Dupa alegeri, ar putea incepe negocierile cu USR PLUS, in vederea…