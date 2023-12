USR, PMP și Forța Dreptei vor participa la alegerile europarlamentare, parlamentare și la cele prezidențiale impreuna, sub forma Alianței Dreapta Unita. Liderii celor trei partide au prezentat, luni, proiectul politic. Intrebat cine va reprezenta alianța la alegerile prezidențiale, președintele USR, Catalin Drula, a precizat ca desemnarea se va face in mod democratic, in interiorul grupului politic. […] The post USR, PMP și Forța Dreptei au lansat oficial Alianța Dreapta Unita. Va exista un candidat comun la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…