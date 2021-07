Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte al USR PLUS, afirma ca includerea sitului de la Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO reprezinta "o sansa unica la dezvoltare durabila". "Rosia Montana a intrat, astazi, in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este o veste mare si nici ca putea sa existe un…

- "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civica, au salvat una din cele mai de pret comori ale istoriei vechi a romanilor. Prin decizia de astazi, comunitatea locala primeste o sansa uriasa…

- USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul…

- Roșia Montana a fost acceptata marți pe lista siturilor protejate la nivel mondial de UNESCO. „Ministerul Culturii este parte a Guvernului Romaniei. Noi vom merge cu un mandat din partea Guvernului, va fi o decizie la nivel de Guvern si va fi o decizie politica la nivel de coalitie. Dar noi, ca Minister…

- Procedura privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO este una fireasca, a declarat, luni, vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, care spera ca aceasta sa se incheie cu bine. "Guvernul Ludovic Orban a depus cererea pentru listarea Rosiei Montana la UNESCO. (...)…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca trebuie luata la nivelul coalitiei decizia privind modul in care este gestionat dosarul de inscriere a sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO. "Domnul Nazare a prezentat opinia Ministerului Finantelor in sedinta de coalitie si am spus de fiecare…

- Guvernul afirma ca declaratiile atribuite premierului referitor la aceasta tema sunt false, subiectul fiind discutat „strict la nivelul coalitiei”.„Premierul Florin Citu nu a inaintat nicio propunere cu privire la acest subiect si nici nu a intreprins vreun demers oficial care sa vizeze retragerea dosarului…