USR PLUS vrea o analiză în Coaliție: Trebuie să vedem în ce măsură premierul și miniștrii și-au făcut treaba Liderii USR PLUS sunt nemulțumiți de felul in care formațiunea politica este tratata in coaliție, purtatorul de cuvant al acesteia, Ionuț Moșteanu, spunand ca “in momentul asta pare ca nu e foarte mult respect de la unii dintre parteneri”. Acesta se declara nemulțumit de felul in care este facuta rectificarea bugetara și ca miniștrii USR PLUS “nu sunt tratați corect”. Totodata, Moșteanu a spus ca partidul sau este deranjat de felul in care a fost facut noul plan de investiții tip “PNDL”, in valoare de 50 de miliarde de lei. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

