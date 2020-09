USR-PLUS vrea alianţă doar cu PNL, Solomon îi ironizează, liberalii tac USR-PLUS vrea alianta doar cu PNL. Alianta USR-PLUS de la Craiova a iesit, ieri, la inaintare si a anuntat ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica, noua mandate de consilieri locali, in timp ce Alianta USR-PLUS va avea cinci mandate. Cu 14 consilieri din 27, alianta PNL-USR-PLUS ar forma majoritatea in CL Craiova si va avea puterea de decizie. De asemenea, alianta va da si cei doi viceprimari ai Craiovei, iar USR-PLUS a si venit cu propunerea de viceprimar: Cezar Dragoescu. „Este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

