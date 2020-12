USR PLUS votează pentru o Românie fără hoție. Tu pentru ce votezi duminică? Pentru o Romanie cu autostrazi, pentru o Romanie cu spitale, pentru o Romanie cu decidenți cinstiți și capabili. Pentru o Romanie fara hoție, fara dosar cu șina, fara mizerii politice. Pentru o Romanie a oamenilor. Pentru toate acestea, USR PLUS indeamna romanii sa iasa la vot și sa iși aleaga viitorul. Tu pentru ce votezi duminica? Pentru nepasare, pentru resemnare sau pentru revoluția bunei guvernari? „A venit momentul ca nepoții și copiii dumneavoastra sa se intoarca ACASA” „Pe 6 decembrie votez pentru copilul meu și familia mea, pentru a trai intr-o țara normala, o Romanie fara hoție, nepotisme… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

