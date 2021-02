USR PLUS va decide cine e prefect de Timiș Negocierile pentru imparțirea funcțiilor de prefect intre partidele coaliției de guvernare au ajuns, dupa mai multe runde de discuții și amanari, la un rezultat. In Timiș, funcția de prefect ajunge la cei de la USR PLUS, cei care la nivel național au avut cel mai bun scor dintre filialele județene. Se confirma informația publicata de […] Articolul USR PLUS va decide cine e prefect de Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

