Stiri pe aceeasi tema

- Trei partide parlamentare – PSD, USR PLUS și AUR au anunțat pana acum ca vor sa il demita pe premierul Florin Cițu din fruntea Guvernului. Numai ca doar impreuna, toate cele trei formațiuni, ar putea sa și treaca la vot moțiunea. Deocamdata, USR PLUS a convins parlamentarii AUR sa semneze moțiunea lor…

- USR-PLUS a anunțat joi inițierea unei moțiuni de cenzura și îi cheama alaturi pe "toți parlamentarii responsabili și interesați ca aceasta criza politica declanșata de un prim-ministru iresponsabil sa dureze cât mai puțin". Reprezentanții USR-PLUS mai spun ca moțiunea poate…

- SCANDALUL din Coaliție: Parlamentarii USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura: Apel catre PSD și AUR pentru a semna SCANDALUL din Coaliție: Parlamentarii USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura: Apel catre PSD și AUR pentru a semna Toți cei 80 de parlamentari ai USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat joi, intr-o postare facuta pe Facebook , ca depun moțiune de cenzura pentru demiterea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. Pentru ca au doar 80 de parlamentari, insuficienți pentru inițierea moțiunii, USR-PLUS invita celelalte partide sa sprijine demersul. „Cele…

- Toți cei 80 de parlamentari ai USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Florin Cițu. Cei de la USR-PLUS fac un apel catre toate forțele politice din Parlament pentru a semna și vota aceasta moțiune de cenzura. ”Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție a avut, miercuri seara tarziu, o prima reacție la anunțul venit de la Palatul Victoria, de la premierul Florin Cițu, care a anunțat ca a trimis la Cotroceni cererea privind revocarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției. ”Daca USR PLUS vrea ca…

- Motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului condus de Florin Citu a cazut in parlament. Au votat pentru caderea guvernului 201 parlamentari, in conditiile in care erau necesare 234 de voturi pentru ca motiunea sa treaca. Parlamentul a dezbatut și votat astazi prima motiune de cenzura impotriva…

- Parlamentarii dezbat și voteaza la aceasta ora moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Calculele arata ca PSD și AUR, care vor vota moțiunea, reușesc sa stranga cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decat majoritatea…