USR PLUS susţine că asupra secretarilor de stat de la PNL s-ar face presiuni să participe la şedinţa de guvern USR PLUS sustine ca asupra secretarilor de stat de la PNL din ministerele conduse de reprezentantii Uniunii s-ar face presiuni pentru a participa la sedinta de guvern de miercuri seara.



USR PLUS transmite prin intermediul unui comunicat ca reprezentarea unui minister poate fi delegata doar de catre ministru, prin ordin scris.



"USR PLUS ia act de amenintarile asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de ministri USR PLUS de a se prezenta la sedinta de guvern. Reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului si poate fi delegata doar de…

