- Birourile Naționale ale USR și PLUS au decis, duminica, sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societații Romane de Radiodifuziune. Și, cum altfel, decizia a fost luata in urma unei competiții deschise, conform unui comunicat transmis de USR PLUS. „Mandatul…

- Birourile Nationale ale USR si PLUS au decis duminica sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR). Decizia a fost luata in urma unei competitii deschise, relateaza News.ro. „Mandatul domnului Popescu va fi acela…

- Comisiile pentru cultura reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins joi rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si ale Societatii Romane de Radiodifuziune pentru anii 2017, 2018 si 2019, condusa in prezent de Doina Gradea. Rapoartele vor fi dezbatute intr-un plen reunit,…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dezbata, joi, o serie de rapoarte de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune. Votul negativ din comisii si respingerea din plen ar insemna demiterea conducerilor celor doua institutii,…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dezbata, joi, o serie de rapoarte de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune. Potrivit ordinii de zi, joi vor fi dezbatute rapoartele de activitate ale SRTv si SRR pe anii 2017,…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a anunțat, marți, ca birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis prelungirea, pana la 31 martie, a termenului de finalizare a rapoartelor in cazurile revocarii lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, a activitatii Societatii…