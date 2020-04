USR PLUS solicită ministrului Sănătăţii să creeze un sistem de împrumut al ventilatoarelor între spitale Alianta USR PLUS solicita ministrului Sanatatii sa creeze un sistem de imprumut al ventilatoarelor intre spitale pentru a ajuta judetele focar din Romania a caror aparatura este suprasolicitata.



"Consideram ca relocarea temporara a ventilatoarelor este o dovada de solidaritate de care tara noastra are mare nevoie acum, avand in vedere numarul tot mai mare de pacienti din sectiile ATI. Romania are in jur de 1.600 de ventilatoare, prea putine, si am vazut deja ca achizitionarea lor este dificila din cauza cererii mari de la nivel mondial. Ne confruntam cu o situatie fara precedent,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR), afiliata la CNS "Cartel Alfa", a luat act cu ingrijorare de declaratia noului ministru al Sanatatii, conform careia salariatii din sanatate asimptomatici sau cei cu forme usoare de boala vor fi trimisi in spitale pentru acordarea asistentei…

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR), afiliata la CNS "Cartel Alfa", a luat act cu ingrijorare de declaratia noului ministru al Sanatatii, conform careia salariatii din sanatate asimptomatici sau cei cu forme usoare de boala vor fi trimisi in spitale pentru acordarea asistentei…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat...

- Fost ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, arata ca in aceasta perioada de criza se vad efectele jocurilor politice. In spitale, doctorii se plang ca nu au cele necesare, in timp ce pana acum 2 saptamani liberalii se jucau ”de-a Guvernul! Uite Cițu, nu e Cițu”.Citește și: DOCUMENT - Textul…

- USR anunta ca a cerut Biroului Permanent al Camerei Deputatilor ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, sa fie invitat pentru a oferi explicatii in cadrul ”Orei Guvernului”, potrivit news.ro.”Vrem sa stim ce masuri ia pentru protejarea cadrelor medicale, in conditiile in care avem peste 100…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, il acuza pe ministrul Sanatații, Victor Costache, ca „se ocupa de schimbari politice la spitale”, in timp ce „personalul medical din Romania a ajuns sa se...

- Confederatia Sindicatelor Cartel ALFA a anuntat miercuri ca sesizeaza procurorul-șef al DNA privind abuzul in serviciu al ministrului sanatații și cere Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in acest caz, asupra neconstutionalitații acestei OUG date de Guvernul Orban cu o zi inainte…

- Vlad Voiculescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pe ce criterii va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii are Vlad Voiculescu…