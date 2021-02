USR PLUS: SIIJ a finalizat în 2020 două rechizitorii şi a trimis în judecată trei inculpaţi; trebuie desfiinţată USR PLUS apreciaza ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie "trebuie desfiintata cat mai curand posibil", mentionand ca aceasta a finalizat doar doua rechizitorii si a trimis in judecata trei inculpati, iar de la infiintare pana in prezent salariile brute au reprezentat peste 12,2 milioane lei. "Bilantul celui de-al treilea an de activitate a Sectiei speciale nu face decat sa confirme ceea ce si organismele internationale, si societatea civila, si noi tot spunem de la infiintare incoace: nu se justifica existenta acestei structuri si ea trebuie desfiintata cat mai curand posibil.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

