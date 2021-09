Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala asupra unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Guvernul României si prim-ministrul României, pe de o parte, si Parlamentul României, pe de alta parte."Solicit instantei…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca va trimite o sesizare catre Curtea Constituționala prin care solicita judecatorilor sa-l oblige pe Florin Cițu sa trimita propunerile de miniștri in Parlament, care vor fi numiți in locul miniștrilor USR-PLUS. Dragu susține ca prin demisia miniștrilor…

- Daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, în cazul presupusului conflict instituțional cu Parlamentul pe tema moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR, atunci premierul Cîțu va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si a presedintelui Senatului,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca, daca Curtea Constituționala da dreptate Guvernului pe sesizarea privind moțiunea de cenzura, va cere demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și, respectiv, Ludovic Orban.

- Tribunalul Constitutional al Poloniei a stabilit miercuri ca masurile decise de Curtea de Justitie a UE (CJUE) impotriva reformelor judiciare intreprinse de guvernul de la Varsovia sunt neconstitutionale, relateaza AFP.

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, joi, o decizie asupra sesizarii ridicate de fostul premier Adrian Nastase in procesul in care acesta solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare…

- Motiunea simpla impotriva guvernului, dezbatuta azi in parlament Foto: Agerpres. Prima moțiune de cenzura împotriva cabinetului condus de Florin Cîțu va fi dezbatuta marti în parlament. Documentul a fost depus de social-democrati, care spun ca au purtat negocieri cu deputați…

- George Simion sare in apararea transportatorilor romani, despre care considera ca ar fi abuzati. Liderul AUR acuza Guvernul de „abuz fiscal indreptat impotriva transportatorilor romani”, prin impunerea de „biruri nejustificate” indreptate impotriva liberei initiative. Ce s-a intamplat? Vineri, peste…