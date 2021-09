USR PLUS și AUR au depus moțiune de cenzură la adresa guvernului Cîțu Reprezentanții USR PLUS au anunțat vineri seara ca au depus o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Decizia a fost anunțata la Parlament dupa ședința coaliției de guvernare care s-a incheiat fara ca PNL, UDMR și USR PLUS sa ajunga la un compromis. Articolul USR PLUS și AUR au depus moțiune de cenzura la adresa guvernului Cițu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

