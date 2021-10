Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS si-a ales noua conducere, in cadrul Congresului USR PLUS desfasurat la Romexpo. Biroul National va avea 24 de membri, dintre care primii sapte, in ordinea numarului de voturi, vicepresedinti: Catalin Drula, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionut Mosteanu, Allen Coliban si Claudiu Nasui.

- Fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula a obținut cel mai mare numar de voturi pentru funcția de vicepreședinte USR PLUS, urmat de Vlad Voiculescu. Dan Barna, fost copreședinte al formațiunii, s-a situat pe locul trei. Biroul Național al USR PLUS va avea 24 de membri, dintre care…

- Din componența Biroului Politic al USR PLUS fac parte, urmare a alegerilor de sambata, 14 membri ai echipei „USRPLUS la Guvernare 2024” (Dan Barna), opt din partea listei „Uniți Reușim” (Dacian Cioloș) și doi din partea echipei „Impreuna USRPLUS - Curaj pentru Romania”. „Ca vicepreședinți…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a fost ales, vineri seara, in functia de presedinte al USR PLUS, in urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne pentru aceasta functie. El a obtinut 19.603 voturi, fata de contracandidatul sau, Dan Barna, care a obtinut 18.900, a anuntat purtatorul de…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi, programata pentru ora 13.00, hotararile de eliberare din funcție a celor 14 prefecți și 28 de subprefecți de la USR PLUS. Principalele declarații ale lui Florin Cițu: Am aprobat și eliberari și numiri de prefecți. Sunt 42 de decizii: 14 prefecți și 28 de subprefecți,…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a anunțat marti ca membrii de partid care ocupa functii in esalonul doi al Guvernului nu isi vor da demisia, potrivit Agerpres. Intrebat, marți, in Parlamaent daca membrii de partid care ocupa functii in esalonul doi al Guvernului iși vor da demisia, Ionuț…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis partenerilor din coaliție ca negociaza orice, dar la Florin Cițu nu renunța. Rareș Bogdan a avut și un mesaj „din suflet” pentru Dacian Cioloș: sa nu continue discuțiile cu AUR, pentru ca iși pierde credibilitatea caștigata in ultimii 15 ani. PNL…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, a afirmat ca in USR PLUS se vorbeste de multe ori despre cine cui ii fura partidul si a precizat ca a vazut mesaje care aratau intr-un fel, iar apoi in fapte, prin excludere, aratau cu totul altfel. Coliban a declarat duminica, in cadrul Comitetului…