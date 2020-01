USR-PLUS se opune restricţionării dreptului de vot pentru cetăţenii care au viză de flotant Alianta USR-PLUS sustine modificarea legislatiei pentru introducerea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, dar se opune restrictionarii dreptului de vot pentru cetatenii care dobandesc viza de flotant cu mai putin de 90 de zile fata de data alegerilor.



Reprezentantii aliantei sustin ca fenomenul "turismului electoral" nu poate justifica o astfel de restrictie in conditiile in care sistemul electronic exclude posibilitatea votului multiplu.



