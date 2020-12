Stiri pe aceeasi tema

- Alianța a transmis disponibilitatea de a continua negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea unei majoritați parlamentare care sa dea noul guvern, variantele de premier acceptate fiind Florin Cițu sau Dacian Cioloș.”USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii…

- USR PLUS nu considera ca varianta Ludovic Orban premier ar fi cea potrivita și nu e de acord cu o astfel de nominalizare, scrie partidul USR pe Facebook, ca reacție dupa ce Klaus Iohannis a spus ca l-ar desemna pe Ludovic Orban ca premier daca acesta va fi propus de coaliția PNL-USR-Plus-UDMR. USR scrie…

- Varianta in care Florin Cițu se retrage și il lasa premier pe Ludovic Orban este discutata de liderii liberali, care i-ar oferi președinția Senatului. Cițu refuza și prefera sa ramana ministru de...

- Varianta de premier a PNL in persoana lui Florin Citu nu a fost retrasa si nu s-a discutat ca acesta sa se retraga, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul intalnirii de marti cu liderii USR-PLUS, a prezentat o "varianta flexibila pentru…

- Președintele Klaus Iohannis nu a respins din fașa ideea reinstalarii ca premier a lui Ludovic Orban, spun surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Poziția șefului statului este ca daca se va contura o majoritate parlamentara in jurul lui Ludovic Orban, atunci el va analiza varianta, potrivit surselor…

- Președintele PNL le-a transmis viitorilor parteneri de coaliție ca varianta Florin Cițu-premier nu este batuta in cuie și ca una dintre variantele propuse este ca insuși Orban sa se intoarca la Palatul Victoria, iar așa Dan Barna ar putea primi șefia Camerei Deputaților.Ludovic Orban nu ar fi renunțat…

- „I-am prezentat președintelui poziția de principiu a PNL: ramane dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru-dreapta care sa poata sa asigure dezvoltarea Romaniei, reformarea sistemelor publice și saltul economic de care are nevoie care sa duca la un salt in calitatea vieții și o creștere…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, fondatorul USR, a anunțat miercuri ca va vota PNL la alegerile parlamentare. „Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Desi sunt fondatorul USR consider…