Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna, care a obtinut locul al doilea in primul tur al alegerilor pentru presedintia partidului, a declarat joi, 23 septembrie, ca in al doilea tur de scrutin se va concentra sa transmita mai clar mesajele sale membrilor partidului, informeaza Agerpres . „Suspansul continua.…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos, care a obtinut cele mai multe voturi in turul intai al alegerilor desfasurate online pentru sefia partidului, a afirmat, joi, ca nu vrea sa catalogheze acest rezultat ca pe o victorie, adaugand ca nu ii considera concurenti pe Dan Barna si Irineu Darau, ci "colegi,…

- ​Partidul are nevoie de doi ani de construcție intensa, la sfârșitul carora sa avem șanse reale la președinția României, a declarat Dacian Cioloș, dupa victoria în primul tur al alegerilor interne USR PLUS. El le-a mulțumit colegilor de partid și contracandidatului Dan Barna, afirmând…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna, care a obtinut locul al doilea în primul tur al alegerilor pentru presedintia partidului, a declarat joi ca "suspansul continua" si este "optimist" în privinta rezultatelor turului doi. Barna a mai spus ca este greu de spus în…

- Dan Barna, clasat pe locul secund in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, a declarat joi ca este ”optimist” in legatura cu rezultatul din turul doi de scrutin și a spus ca așteptarea sa era sa obțina 48-50%. ”Suspansul continua”, a spus Barna intr-o conferința de presa. Barna a obținut 43,9%…

- Rezultatul este incontestabil și confirma ca fiecare vot conteaza, spune Dan Barna, dupa ce a pierdut primul tur al alegerilor din USR PLUS: „Sunt optimist. Suspansul merge mai departe”. „Rezultatul este unul necontestabil. Este un rezultat care confirma un element foarte important - fiecare…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Cioloș afirma ca USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nici partidul lui Dacian Ciolos. „USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nu a fost nici partidul lui Dacian Ciolos. Si nu cred ca acest…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…