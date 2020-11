USR PLUS pune CONDIȚII pentru guvernarea cu PNL: 'DNA-ul Pădurilor' și celelalte măsuri de mediu sunt ne-negociabile' DNA-ul Padurilor și celelalte masuri și angajamente de mediu reprezinta condiții ne-negociabile pentru orice coaliție de guvernare din care USR PLUS va face parte, spune senatorul USR Mihai Goțiu, anunța MEDIAFAX. Conform senatorului Mihai Goțiu, in Romania, 25.000 de persoane iși pierd viața in fiecare an din cauza bolilor provocate de poluare. „Una dintre cauzele majore ale ratei de mortalitate cauzate de COVID-19 din Romania, mult peste media europeana, sunt și aceste boli respiratorii cauzate de poluare. Iar dincolo de suferința umana, imposibil de cuantificat financiar, stau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

