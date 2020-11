USR-PLUS propune desființarea inspectoratelor școlare, vezi cine le preia atribuțiile Alianța USR-PLUS propune, in programul de guvernare, desființarea Inspectoratelor Școlare. Atribuțiile lor ar urma sa fie preluate de managerul școlar, consiliile de administrație și alte structuri, nedefinite. Intr-o conferința de presa susținuta duminica, Dacian Cioloș, copreședintele Alianței USR – PLUS, a susținut ca masura este necesara pentru depolitizarea sistemului. „Nu se atinge nimeni de un director sau de un inspector școlar județean daca nu are ok-ul factorului politic, a partidului care e la guvernare. Mai mult, sistemul a fost gandit asfel incat inpectorul general sau directorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

