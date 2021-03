USR PLUS propune ca parlamentarii care vor vota la dublu să piardă peste 80% din indemnizaţie USR PLUS a depus proiecte pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor si Senatului si a Statutului deputatilor si senatorilor, astfel incat parlamentarii care voteaza "dublu" sa fie sanctionati disciplinar prin pierderea a peste 80% din indemnizatie.



Potrivit unui comunicat al USR transmis joi AGERPRES, proiectele au fost depuse "ca urmare a votului cu mai multe cartele identificat de senatorii si deputatii USR PLUS in timpul dezbaterilor pe tema bugetului de stat pe 2021 (...), astfel incat furtul la vot sa fie sanctionat".



Sursa articol: agerpres.ro

