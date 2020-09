Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR PLUS București a depus plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru abuz in serviciu in legatura cu darea in plata a Satului Francez catre Costica Constanda. Liderii USR PLUS București o acuza pe Gabriela Firea ca a incercat in cinci ședințe de Consiliu General sa obțina votul consilierilor…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca formațiunea liberala va depune plangere penala impotriva Gabrielei Firea, și altor trei șefi din Primaria Capitalei, pe motiv ca acestia au refuzat sa puna pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului General proiectele prin care urmau sa fie schimbati…

