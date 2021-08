USR PLUS a decis sa nu sustina noul Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 50 de miliarde de lei, anuntat la inceputul saptamanii de liderul PNL Ludovic Orban si de premierul Florin Citu. Intr-un comunicat de presa, USR PLUS subliniaza ca ”nu va sustine un nou PNDL cu alocari din pix”. Surse […] The post USR PLUS nu sustine noul PNDL in valoare de 50 de miliarde de lei anuntat de Orban si Citu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .