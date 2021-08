Stiri pe aceeasi tema

Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte PSD, comenteaza ironic afirmația lui Dacian Cioloș, potrivit careia USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. „Adezivul lipește orice și mai ales parțile interesate de ciolan. De asemenea, produsul elimina și greața și repulsia fața…

- „Adezivul «Ciolanu»...Adezivul «Ciolanu» lipește orice și mai ales parțile interesate de ciolan. De asemenea, produsul elimina și greața și repulsia fața de «problemele penale». S-au constatat și efecte de amnezie temporara sau selectiva…Declarația domnului Cioloș: «Problemele interne ale PNL nu țin…

- USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme, anunța copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, inaintea ședinței coaliției de guverare: „Problemele interne ale PNL nu țin de noi, nu sunt in interesul nostru”. „USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. Problemele…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Copresedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, considera ca dezbaterile interne din PNL nu vor afecta functionarea coalitiei de guvernare. La finalul intalnirii de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului "Romania Educata", Ciolos si Barna au declarat ca discutiile cu presedintele…

- Dacian Cioloș și Dan Barna afirma ca nu exista tensiuni la nivelul coaliției de guvernare, dupa atacurile atat ale lui Florin Cițu, cat și Ludovic Orban, la adresa USR PLUS. Copreședinții alianței USR PLUS considera mesajele partenerilor PNL din coaliția de guvernare ca fiind „firești”, de „campanie…

- Vicepremierul Dan Barna exclude ca la remanierea miniștrilor cabinetului Cițu sa mai fie vreun nou caz “Vlad Voiculescu”. Copreședintele USR PLUS a declarat, luni, dupa ședința formațiunii politice, ca daca sunt probleme nerezolvate la ministerele conduse de oamenii sai, nu este vina lor, deoarece “problema…