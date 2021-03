USR PLUS il sustine pentru pozitia de membru in cadrul Consiliului National al Audiovizualului pe Mircea Toma si pe Dan Radu ca supleant. "USR PLUS si-a asumat ca obiectiv in cadrul coalitiei de guvernare reforma Consiliului National al Audiovizualului (CNA), care trebuie sa inceapa cu transparentizarea numirii membrilor, digitalizarea si transpunerea directivei UE privind serviciile audiovizuale. In contextul in care urmeaza sa fie facute noi desemnari pentru anumite pozitii disponibile in cadrul CNA, USR PLUS a anuntat, inca de la inceputul anului, ca va face din aceasta numire un proces transparent,…