USR PLUS lansează proiectul naţional ''Salvează o şcoală'', proiect de reconversie a şcolilor închise şi abandonate USR PLUS a anuntat joi ca lanseaza proiectul national "Salveaza o scoala", proiect de reconversie a scolilor inchise si abandonate.



"In ultimii 20 de ani, in Romania s-au inchis mii de scoli, majoritatea in mediul rural, in timp ce in zeci de orase se invata in doua sau trei schimburi, pentru ca nu sunt scoli suficiente si nici nu s-au mai construit alte unitati scolare. Cladirile si terenurile vechilor scoli inchise au fost abandonate si se degradeaza pe zi ce trece, in timp ce in multe dintre aceste localitati nu exista spatii amenajate pentru centre medicale, dispensare, farmacii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

