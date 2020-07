Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Daca la inceputul saptamanii Barna se plangea…

- Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o posibila alianta si la sectoarele Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie.Stabilirea candidatilor comuni la primariile de sector din Bucuresti a dus la un blocaj, intre…

- Senatoarea USR Florina Presada a afirmat miercuri ca a aflat din presa ca Dan Barna a spus ca a terminat negocierile cu Ludovic Orban, iar candidatul pentru Primaria sectorului 3 va fi de la PNL: „Daca ei cred ca au un candidat este mai bun ca Ana Ciceala, inseamna ca am innebunit cu toții”.„Citesc…

- Ludovic Orban a declarat, pentru prima data, care sunt diferențele, in sondaje, intre partidul pe care il conduce și PNL. Liderul liberal a recunoscut ca a comandat des sondaje, iar PNL se afla aproape de 40%, cu cel puțin 10 procente in fața adversarului care il amenința cu o moțiune de cenzura.”Eu,…

- "Ii face un serviciu PSD-ul cu astfel de manifestari. Mie mi se pare altceva demn de remarcat, foarte important. Aici avem o reeditare in mic a ceea ce s-a intamplat in 10 august pe 10 august in Piata Victoriei. Ce faceau oamenii pe 10 august? Spuneau niste lucruri critice la adresa unei puteri.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a reacționat la acțiunea de boicotare a conferinței de presa susținute de Nicușor Dan, candidat susținut de liberali pentru Primaria Capitalei. Orban a spus ca cei responsabili de acea acțiune sunt "nesimțiți, nenorociți care de patru ani de zile iși bat joc de București".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat, vineri, dupa ce candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei a fost din nou bruiat in timpul unei conferinte de presa, afirmand ca “nenorocitii care isi bat joc de Bucuresti, toti haidamacii lui Firea si ai lui Pandele” nu ii permit lui Nicusor Dan…

- "De niște ani incoace, la examenul de Bacalaureat sau de Capacitate s-au redus mult posibilitațile de a copia, adica de fals și uz de fals. Testarile actuale sunt mai corecte. Ca sunt și mai eficiente, ca probeaza cu adevarat gandirea libera și creativa a elevilor, și nu capacitatea de a-și lipi…