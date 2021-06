Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS condamna agresiunea petrecuta miercuri dimineata la adresa primarului Sectului 1, Clotilde Armand, opinand ca aceasta a deranjat grupurile de interese "abonate la banii publici". "USR PLUS condamna violenta inacceptabila asupra lui Clotilde Armand din aceasta dimineata, violenta alimentata…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca a fost atacata, in trafic, de catre un barbat agresiv (mai multe aici). Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, sare in sprijinul edilului și acuza „mafia” pentru acest atac. „Clotilde Armand a fost atacata azi la semafor de un individ…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține, intr-o postare pe Facebook, ca a fost atacata in trafic, cand era in mașina, și a anunțat Poliția. Edilul a povestit ce s-a intamplat miercuri de dimineața, cand se afla in mașina, in trafic: „In aceasta dimineața eram in trafic iar la stopul…

- ​Dan Barna a declarat luni ca USR-PLUS o susține pe Clotilde Armand în demersurile sale privind criza gunoiului din sectorul 1. „Avem un mesaj foarte clar și neechivoc pentru susținerea primarului Clotilde Armand în lupta sa cu mafia gunoaielor. Cetațenii sectorului 1 nu merita…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca „un întreg aparat de linșaj s-a activat” împotriva sa în scandalul cu Romprest, „încercând sa devieze atenția de la situația ilegala facuta de compania de salubrizare”. Ea menționeaza televiziunile…

- "Eu sper ca in urmatoarele zile, o zi, doua, cel mai tarziu luni sa am un raspuns din partea tuturor institutiilor", a afirmat Alin Stoica, intr-o declaratie de presa susținuta astazi.Potrivit prefectului, o decizie finala de instituire a starii de alerta se ia in Comitetul Local pentru Situatii de…

- Presedintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu, este foarte deranjat ca punem capat unei mafii care capusa banii publici din Ministerul Economiei si este normal sa se supere pentru ca "reforma supara mafiile puternice bransate la banii contribuabilului", considera ministrul de resort, Claudiu Nasui.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a semnalat joi, 8 aprilie, intr-o postare pe Facebook, ca in Parcul Herastrau „au aparut depozite de gunoaie care pun in pericol sanatatea locuitorilor Capitalei”. Edilul susține ca „problema a fost generata de expirarea contractului de salubrizare dintre ALPAB,…